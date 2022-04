Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: projet de centrale solaire flottante au Portugal information fournie par Cercle Finance • 07/04/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce avoir remporté, à l'issue d'un appel d'offre, son premier projet de centrale solaire flottante au Portugal, d'une capacité totale entre 33 et 40 mégawatts (selon l'optimisation finale), soutenu par un contrat de vente d'électricité de 15 ans.



Cette nouvelle centrale sera installée près du barrage de Cabril, à Sertã. S'étendant sur 33 hectares, elle produira de l'électricité verte pour un volume équivalent à la consommation de plus de 70.300 habitants.



Voltalia assurera le développement, la construction et l'exploitation de la centrale. Le projet devrait être mis en service au plus tard en 2026. Ses revenus seront garantis par un contrat de 15 ans attribué par l'Etat, prévoyant un prix de 41,025 euros par mégawattheure.





