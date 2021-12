Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: projet de centrale solaire à Kourou avec le CNES information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 18:23









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce le lancement d'un projet de centrale photovoltaïque avec le CentreNational d'EtudesSpatiales (CNES), propriétaire foncierduCentrespatial guyanais.



Voltaliaa en effet été désignélauréat de l'appel d'offreslancé par le CNES pour la construction,sur la base spatiale de Kourou,d'un parc photovoltaïqued'une surfacede 5 hectareset d'une capacité de4,2mégawatts.



Le financement de la construction,pour un montant de 5 millions d'euros,est assurépar leCNES qui bénéficieduPlanFrance Relance.La centrale solaire devraitentrer en service en juin 2023.







