Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: progression dans le classement de Sustainalytics information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 10:16









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce se voir attribuer la 16ème meilleure notation sur les 705 entreprises du secteur des utilities évaluées mondialement par Sustainalytics. Avec une note de 12,51, il continue de progresser et obtient sa meilleure note depuis cinq ans.



La société occupe également la huitième place parmi 93 acteurs de l'énergie renouvelable, selon cette notation des risques ESG (Environnement, Social, Gouvernance) qui 'témoigne de la robustesse des programmes, pratiques et politiques déployés'.





Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris -1.53%