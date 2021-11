Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia : progresse dans l'indice Gaïa de performance RSE information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 18:30









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce aujourd'hui pour la quatrième année consécutive son intégration dans l'indice Gaïa, indice boursier ISR (Investissement Socialement Responsable) qui distingue les valeurs françaises les plus performantes en matière de RSE. Pour sa 4e participation, Voltalia figure à la 84ème place des valeurs françaises ayant obtenu les meilleures notations extra-financières sur un panel de 390 sociétés, et parmi les cinq meilleurs acteurs du secteur ' Utilities '. La société a obtenu une note générale de 78/100 (pour une note moyenne de la catégorie sectorielle de 65/100), soit une progression constante avec 75/100 en 2019 et 71/100 en 2018.

