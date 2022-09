Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia:production d'une centrale solaire pour Leroy Merlin information fournie par Cercle Finance • 27/09/2022 à 08:48









(CercleFinance.com) - Leroy Merlin et Voltalia annoncent la signature d'un contrat de vente portant sur la production d'une nouvelle centrale solaire de 30 mégawatts située dans la région Centre-Val de Loire.



Cet accord permettra à Leroy Merlin de s'approvisionner pour environ 15% de sa consommation électrique en énergie renouvelable.



La mise en service de la centrale solaire est prévue en 2025.



Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia, déclare : ' Avec ce premier CPPA conclu, Voltalia est fier au travers de ce projet de mener une action concrète en faveur de l'environnement et de contribuer à amener une énergie compétitive à son partenaire. Avec l'activité agricole associée, ajoutant une dimension de co-développement local, Voltalia poursuit sa mission ' d'améliorer l'environnement global, en favorisant le développement local '.





Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris +1.09%