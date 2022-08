Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: présente sa nouvelle directrice financière information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 18:10









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce l'arrivée de Sylvine Bouan le 1er juillet 2022 au poste de Directrice Financière (CFO). Elle a succédé à Marie-Odile Lavenant, qui a pris de nouvelles responsabilités au sein du groupe, en tant que Directrice de l'Audit interne et Administratrice au sein des conseils d'administration d'une série de filiales, à commencer par Helexia et Greensolver.



Sylvine Bouan dispose de 20 ans d'expérience en finance. Après plus de six ans passés dans l'audit chez KPMG en France, en Roumanie et en Russie, Sylvine devient en 2009 Directrice Financière des Supermarchés Auchan Russie. De retour en France, elle devient Directrice Financière Corporate de Auchan Retail International, puis Directrice Financière & Patrimoine d'Auchan France.





