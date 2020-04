Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia : plusieurs projets remportés en France Cercle Finance • 08/04/2020 à 13:47









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce avoir remporté des appels d'offres en France pour un projet éolien, un projet innovant d'agrivoltaïque, deux projets d'autoconsommation (toitures solaires) et un projet d'ombrières photovoltaïques sur parking, pour un total de 28 mégawatts. 'Ces nouveaux succès montrent la mobilisation continue des équipes de développement de projets malgré leur confinement lié au Covid-19', commente Sébastien Clerc, le directeur général de la société d'énergies renouvelables.

Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris +2.60%