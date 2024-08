Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voltalia: plongeon sur une mauvaise nouvelle du Brésil information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - Voltalia dévisse de 17% au lendemain de l'annonce d'un écrêtement de sa production électrique au Brésil, imposé par l'opérateur du réseau de transmission brésilien afin notamment de maintenir la stabilité du réseau.



Le groupe français d'énergies renouvelables a précisé que cet écrêtement impacterait fortement son EBITDA en 2024, s'il se prolongeait au cours des prochains mois et s'il n'était pas compensé financièrement.



'L'impact anticipé par le groupe est de -40 millions d'euros sur l'EBITDA, avec un risque possible de scénario identique sur le premier semestre 2025, en fonction de la capacité de mise en service de nouvelles lignes de transmission', prévient Oddo BHF.



Aussi, le bureau d'études abaisse ses estimations 2024 et 2027 'qui étaient dans la fourchette haute du consensus', et réduit en conséquence son objectif de cours de 12,4 à 11,4 euros, tout en maintenant son sa recommandation 'neutre' sur le titre.





Valeurs associées VOLTALIA 8,87 EUR Euronext Paris -16,64%