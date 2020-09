Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia : perte nette creusée au 1er semestre Cercle Finance • 24/09/2020 à 08:42









(CercleFinance.com) - Voltalia publie une perte nette part du groupe de 15,8 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, contre une perte de 8,7 millions un an auparavant, malgré des revenus de 88,4 millions, en hausse de 55% (+73% à taux de change constants). La marge d'EBITDA du groupe d'énergies renouvelables, à 27%, s'améliore de 5,3 points à taux de change constants, notamment grâce à un meilleur mix d'activités dans les services qui fait plus que compenser les mauvaises conditions de vent au Brésil. 'Le niveau record de nouveaux contrats remportés depuis le début de l'année (867 MW) soutient nos ambitions long-terme de croissance de la puissance installée et des résultats', commente Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.

Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris -7.55%