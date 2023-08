Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: ouverture d'un nouveau bureau en Albanie information fournie par Cercle Finance • 14/08/2023 à 18:05









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce l'ouverture d'un nouveau bureau en Albanie, à Tirana, accueillant 23 collaborateurs.



Voltalia bénéficie déjà d'une expérience de cinq ans dans le pays, d'abord comme constructeur de centrales solaires puis comme développeur de sites photovoltaïques et éoliens pour compte propre.



'Avec aujourd'hui plus de cent sous-traitants partenaires répartis sur différents sites et une connaissance approfondie du pays et du secteur, Voltalia dispose d'une base solide pour poursuivre sa croissance dans le pays', assure la société.







