Voltalia organise le financement d'un projet au Malawi

(AOF) - Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, et IFC (Société financière internationale), la branche du groupe de la Banque mondiale spécialisée dans le secteur privé, ont signé un mandat pour organiser le financement du projet Dwangwa au Malawi (55 mégawatts d'énergie solaire et 10 mégawatts de stockage). Dans le cadre du mandat signé, l'IFC effectuera une due diligence et étudiera la possibilité de financer le projet. Le projet Dwangwa associe une centrale solaire de 55 mégawatts à une unité de stockage en batterie de 10 mégawatts.

L'électricité sera vendue dans le cadre d'un contrat de vente à long terme de 20 ans avec l'entreprise publique Electricity Supply Corporation of Malawi Ltd, la société publique de transport et de distribution d'électricité.

Ce projet innovant aura un impact positif particulièrement important sur le développement local : il représente près de 10% de la capacité installée dans le pays, où moins de 15% de la population est raccordée au réseau électrique.

