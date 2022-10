Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: objectifs fixés à horizon 2027 information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 10:03









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la présentation investisseurs, Voltalia dévoile ses nouvelles ambitions stratégiques à horizon 2027, dont un EBITDA normatif (calculé sur une ressource éolienne, solaire et hydraulique à la moyenne sur le long terme), d'environ 475 millions d'euros.



Le producteur d'électricité vise aussi, toujours à fin 2027, une capacité en exploitation et en construction détenue en propre supérieure à cinq gigawatts et une capacité exploitée pour compte de clients tiers supérieure à huit gigawatts.



'Par ailleurs, en cohérence avec son statut d'entreprise à mission, Voltalia se fixe un nouvel objectif environnemental pour 2027 : plus de quatre millions de tonnes de CO2-équivalent évitées', ajoute le directeur général Sébastien Clerc.





