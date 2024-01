Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voltalia: objectifs de capacité totale dépassés information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 18:24









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce avoir dépassé ses objectifs 2023 de capacité totale (en exploitation et en construction) et de capacité en exploitation.



Initialement fixé à 2,6gigawatts en juin 2019, l'objectif de capacité totale avait été remonté à 2,8gigawatts en octobre 2023. Aujourd'hui à 2,85gigawatts, la capacité totale a été multipliée par 2,8 depuis juin 2019.



Quant à la capacité en exploitation, elle est aujourd'hui à 2,37gigawatts pour un objectif initial de 2,3gigawatts fixé en octobre 2023.



Depuis juin 2019, la capacité en exploitation a été multipliée par 4,4, grâce notamment à une croissance de +50,9% pendant la seule année 2023.







