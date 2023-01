Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: objectif de capacités dépassé en avance information fournie par Cercle Finance • 05/01/2023 à 08:43









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce détenir fin 2022 un portefeuille de centrales en exploitation ou en construction de 2,6 gigawatts, un an en avance sur son objectif, et avoir remporté l'année dernière des contrats long terme de vente d'électricité pour un total de 1,1 gigawatt.



Par rapport à 2021, la capacité des centrales a augmenté de 52% (+39% pour celles en exploitation et +76% pour celles en construction), tandis que le volume des contrats long terme de ventes d'électricité remportés en 2002 a été multiplié par 3,6.





