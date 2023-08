Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: nouvelle nomination au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 18:24









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la nomination de Luc Poyer au sein de son Conseil d'administration, afin de faire suite à la démission de Jean-Marc Armitano, administrateur indépendant depuis le 13 mai 2020.



Luc Poyer est nommé pour la durée restante à courir du mandat de Jean-Marc Armitano, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle prévue en mai 2024.



Cette nomination sera soumise à la ratification des actionnaires lors de cette assemblée.



En complément de son rôle de membre du Conseil d'administration, Luc Poyer est également nommé Président du Comité des nominations et des rémunérations du Conseil d'administration.







