Voltalia: nouveau crédit corporate signé

(CercleFinance.com) - Voltalia indique avoir signé un nouveau crédit corporate de 294 millions d'euros auprès d'un consortium de 15 banques. Le crédit bancaire est en cours de syndication, qui permettra d'augmenter son montant total au-delà des 294 millions.



Ce crédit complète les autres crédits syndiqués corporate pour apporter au groupe d'énergies renouvelables des ressources additionnelles contribuant à son développement et au refinancement de ses obligations convertibles.



D'une maturité de cinq ans, extensible à sept ans, il est composé d'un crédit renouvelable de 176,4 millions d'euros, bénéficiant d'une swingline, et d'un prêt à terme de 117,6 millions, déboursable pendant une durée maximale de deux ans.





