Voltalia: nouveau contrat avec Telefonica au Brésil

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce que sa filiale Helexia a remporté 27 mégawatts supplémentaires de capacité photovoltaïque destinés aux réseaux de téléphonie mobile de Vivo, filiale du groupe Telefonica au Brésil.



Après le lancement le 31 août dernier de la construction de 17 unités solaires photovoltaïques pour alimenter les installations de Vivo, Helexia ajoute ainsi huit unités à ce contrat d'une durée de 20 ans.



Le groupe d'énergies renouvelables précise que ces unités supplémentaires seront situées dans les Etats d'Amazonas, Tocantins, Sao Paulo et Rio Grande Do Sul. L'exploitation commerciale devrait débuter au second semestre 2022.





