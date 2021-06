Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia : mise en service totale des parcs VSM3 et VSM4 Cercle Finance • 29/06/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la mise en service de la totalité des parcs éoliens VSM3 (152 mégawatts) et VSM4 (59 mégawatts) dans le complexe de Serra Branca au Brésil, le plus grand complexe éolien et solaire au monde (2,4 gigawatts). 'Il atteint ainsi une capacité en exploitation de 1084 mégawatts dont 273 vendus à des tiers, auxquels s'ajoutent 301 mégawatts en construction entièrement vendus à des tiers', précise Sébastien Clerc, directeur général du groupe d'énergies renouvelables.

Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris 0.00%