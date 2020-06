Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia : mise en service du parc éolien VSM1 au Brésil Cercle Finance • 02/06/2020 à 15:52









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce avoir finalisé la mise en service des 47 turbines du parc éolien VSM1 (163 mégawatts) situé au Brésil dans son complexe éolien et solaire de Serra Branca, présenté comme le plus important au monde (2,4 gigawatts). 'Les centrales de Voltalia en cours de construction en Europe, en Afrique et en Amérique latine représentent 412 mégawatts, dont plus de la moitié sera en service d'ici la fin 2020', souligne Sébastien Clerc, son directeur général. L'électricité produite par le parc éolien VSM1, équivalent à la consommation de près de 442.000 foyers brésiliens, sera vendue à prix fixe pour une période de 20 ans sur la base de contrats signés en décembre 2017.

Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris +5.26%