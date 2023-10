Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: mise en service du parc éolien de Sud Vannier information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 18:18









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce que son parc de centrales en exploitation dépasser les deux gigawatts de puissance installée, grâce à la mise en service du parc éolien de Sud Vannier (23,6 mégawatts) en France.



Après un lancement de construction en octobre 2021, et un début de production en avril 2023, le parc éolien est maintenant pleinement en service. Il alimentera Leroy Merlin en électricité renouvelable dans le cadre du premier corporate PPA éolien pour un actif neuf jamais signé en France.



' Après la centrale solaire SSM3-6 qui a atteint, au début du mois, sa pleine capacité avec 260 mégawatts injectés dans le réseau, c'est au tour du parc éolien de Sud Vannier d'atteindre sa pleine puissance. ', déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.





