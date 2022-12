Voltalia : mise en service de la centrale South Farm au Royaume-Uni

(AOF) - Voltalia a annoncé la mise en service de South Farm, centrale solaire de 49,9 mégawatts au Royaume Uni, qui fournira de l'électricité propre à la City of London Corporation dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité (CPPA) signé fin 2020.Cet accord, le premier de ce type au Royaume-Uni à être signé directement entre un producteur d'énergies renouvelables et une autorité publique, aidera la City of London Corporation à fournir un approvisionnement en électricité bon marché et durable, protégé de la volatilité des prix des marchés de l'énergie.

"L'achèvement de South Farm est une grande réussite. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les équipes de Voltalia ainsi que nos fournisseurs et sous-traitants britanniques locaux, qui ont travaillé ensemble sur ce projet. Dans le contexte actuel de crise énergétique, nous sommes très fiers de fournir de l'électricité propre et bon marché à certains des sites les plus emblématiques de Londres. Avec ce contrat de 15 ans, nous aidons activement la City of London Corporation à atténuer la volatilité de son budget énergétique et à atteindre son objectif de zéro carbone net d'ici 2027", a déclaré Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia

