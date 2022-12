Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: mise en service de la centrale South Farm information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la mise en service de South Farm, centrale solaire de 49,9 mégawatts au Royaume Uni, qui fournira de l'électricité propre à la City of London Corporation dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité (CPPA) signé fin 2020.



En vertu de ce CPPA, l'organe dirigeant du Square Mile a accepté d'acheter toute l'électricité produite par cette nouvelle centrale solaire situé proche du village de Spetisbury, dans le Dorset, pour une période totale de 15 ans.



La capacité totale de cette centrale couvrira plus de la moitié des besoins en électricité de la City of London Corporation, alimentant des bâtiments historiques tels que le Guildhall, trois marchés de gros et le Barbican Arts Centre.





