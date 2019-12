VOLTALIA : mise en service de la centrale photovoltaïque de Talagard

(AOF) - Voltalia a annoncé la mise en service de sa centrale photovoltaïque de Talagard, sur la commune de Salon-de-Provence. " Située à moins de 50 kilomètres de notre pôle d'activité d'Aix-en-Provence, la centrale de Talagard traduit notre ancrage historique fort dans la Région Sud. Celle-ci accueille de nombreux projets de Voltalia, valorisés historiquement dans le cadre des appels d'offres publics mais aussi de plus en plus dans le cadre de corporate PPA (contrats long-terme d'achat direct d'électricité) " déclare Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.

