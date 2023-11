Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: mise en service de la centrale de Montclar information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 13:42









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce le début de la production de sa centrale solaire de Montclar, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, un parc d'une capacité de 3,7 mégawatts et installé sur une surface de 4,2 hectares.



Composé d'environ 8.400 panneaux solaires, il permettra d'alimenter en énergie verte l'équivalent en consommation annuelle de plus de 2.500 habitants. Le parc bénéficie selon le groupe d'un des meilleurs gisements solaires du pays.



'La construction a constitué un défi, le site étant situé dans un paysage de montagnes, caractérisé par de fortes pentes, à une altitude de 1.350 mètres', souligne le producteur d'électricité d'origine renouvelable.





