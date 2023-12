Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voltalia: mise en service d'une centrale solaire en Albanie information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 18:07









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce l'entrée en production de la centrale de Karavasta, un projet solaire de 140mégawatts situé dans le district de Fier, dans le sud de l'Albanie.



La société précise que 'la totalité de la capacité de la centrale est sécurisée par des contrats de vente d'électricité à long terme avec des acteurs publics et privés'.





