Voltalia : mise en service d'une centrale solaire de 5 MW

(CercleFinance.com) - Voltalia annoncece soir avoirmis en servicesa centrale solairesituée dans la communede Marignac-Laspeyres, en Occitanie. Avec 11 500 panneaux solaires répartis sur un site de 11,7hectares, la centrale solaireafficheune puissance de 5MW etsa production en énergie verte permettra de couvrir les besoins en électricité domestique (hors chauffage) d'environ3 500 habitants, assure Voltalia. La centrale est adossée à un contrat de vente d'électricité d'une durée de 20 ans. Elle contribueraàl'objectif que s'est fixé la région Occitanie: devenirlapremière région à énergie positive en Europe.

Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris +1.26%