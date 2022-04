Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: mise en service d'un projet de 320 MW au Brésil information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 18:20









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce aujourd'huila mise en serviceprogressivedeSSM1&2,un projet de 320 mégawattsdans le complexe de Serra Brancaau Brésil.



“Notre objectif a été tenu avec undémarragede la productionplus tôt qu'initialementprévu. SSM1&2 est situé dans le plus grandcomplexeéolien et solaire du monde, Serra Branca, un site de 2,4 gigawattsentièrement développé parVoltalia', déclare Sébastien Clerc,directeur généralde Voltalia.



SSM1&2a débuté samiseen servicedébutavril2022.Aaujourd'hui,31000 panneaux photovoltaïquessonten opérationpourunecapacitéde 18 mégawatts.Lacapacité totalede 320 mégawattssera atteinted'icile 30 juin prochain.





Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris -0.74%