Voltalia: mise en service d'un complexe solaire au Portugal

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la mise en service complète de son nouveau complexe portugais Garrido, composé de cinq centrales solaires pour une capacité totale de 50,6 mégawatts, complexe dont la construction a été lancée en septembre 2022.



Il a atteint sa pleine puissance après une mise en service progressive qui a débuté en mars. L'ensemble de la capacité du complexe est sécurisé par des corporate PPA long terme dont un avec BA Glass, producteur de verre creux pour les boissons et l'agroalimentaire.



'Les entreprises qui consommeront l'électricité décarbonée produite permettront d'éviter chaque année l'émission dans l'atmosphère de 46.685 tonnes de CO2', souligne le groupe français d'énergies renouvelables.





Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris 0.00%