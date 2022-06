Voltalia met en service une centrale solaire à Alleins dans les Bouches-du-Rhône

350 millions de tonnes de déchets sont générés annuellement en France. Si 66% sont recyclés, les taux varient selon la nature du déchet. Ainsi seuls 21% des plastiques le sont. Afin de renforcer l'économie circulaire, l'Etat soutient massivement la R&D dans le cadre de la stratégie 3R (« Recyclabilité, Recyclage et Réincorporation des matériaux »). Une enveloppe de 370 millions d'euros va y être consacrée. Concernant les déchets dangereux, cette activité est très rentable. En France, les capacités de stockage et de traitement sont tendues comparées aux besoins annuels.

Sa production couvrira les besoins en électricité domestique de plus de 4560 habitants.

(AOF) - Voltalia a mis en service une nouvelle centrale solaire dans le pourtour de la commune d'Alleins, en France. La centrale solaire de Carrière des Plaines d'une puissance de 8,16 mégawatts est implantée sur le site d'une ancienne carrière, située sur la commune d'Alleins dans les Bouches-du-Rhône (13), un site bénéficiant d'un des meilleurs gisements solaires de France. Cette centrale est constituée pour moitié de panneaux photovoltaïques cristallins et pour moitié de modules photovoltaïques à concentration et bénéficie d'un contrat de ventre d'électricité sur une durée de vingt ans.

