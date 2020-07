VOLTALIA maintient ses ambitions après un bon premier semestre 2020

(AOF) - Voltalia a publié un chiffre d'affaires au premier semestre 2020 de 62,5 millions d'euros, en hausse de 56% à taux de change constants par rapport à la même période en 2019. La croissance est de 37% à taux de change courants en raison de l'affaiblissement des devises émergentes par rapport à l'euro dans un contexte de crise sanitaire et économique mondiale. L'activité a été portée par l'augmentation de la puissance installée en exploitation dans les différentes régions où opère le groupe. Celle-ci atteint 820 MW à fin juin 2020.

Helexia, spécialiste des toitures solaires et de l'efficacité énergétique, consolidé depuis juillet 2019, a représenté 18% des revenus du premier semestre 2020. Les revenus d'Helexia sont en hausse de 24% par rapport au premier semestre 2019, et de nouvelles centrales ont commencé à produire en Espagne et au Portugal au cours du deuxième trimestre, portant la puissance installée en exploitation d'Helexia à un total de 71 MW.

Dans les services, les revenus du semestre ont diminué de 29% à taux de change constants et de 32% à taux de change courants, reflétant la baisse des ventes internes en l'absence de projets fortement contributeurs. Par ailleurs, les ventes aux clients tiers ont été multipliées par plus de 2 par rapport au premier semestre 2019, grâce à la forte activité commerciale de la fin 2019 et du début 2020.

Malgré les incertitudes liées au coronavirus et à l'environnement économique, Voltalia a annoncé maintenir ses ambitions d'atteindre, à fin 2020, 1 GW de puissance installée en exploitation détenue en propre et 1,5 à 2,0 GW de capacité sous gestion, pour le compte de Voltalia et de clients tiers, et générer en 2020 un EBITDA de 160 à 180 millions d'euros.

Le groupe ambitionne également d'atteindre, à fin 2023, 2,6 GW en exploitation ou en construction et générer en 2023 un EBITDA compris entre 275 et 300 millions d'euros. 81% de l'ambition de 2,6 GW est sécurisé par des contrats long-terme déjà remportés.

