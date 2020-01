Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia : le titre gagne +4%, CA supérieur aux attentes Cercle Finance • 23/01/2020 à 17:31









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de +4% après l'annonce du chiffre d'affaires. Oddo indique que le chiffre d'affaires 2019 est légèrement supérieur à ses attentes grâce aux services. Le bureau d'analyses confirme son opinion achat et l'objectif de cours est ajusté à 14,10 E contre 13,30 E. ' Notre opinion Achat est confirmée, en dépit du rallye boursier du titre portée par les flux issus des fonds thématique (depuis le 01/11/2019 +31% en absolu et +25% en relatif du SBF 120). Nous ajustons notre objectif de cours après mise à jour des données opérationnelles et de marché à 14,1 E ' indique Oddo. ' Les ventes d'énergies sont en ligne (127,7 ME contre 123,1 MEe en recul de 1,0% à change constant). L'activité de services est au-dessus de nos attentes. Le chiffre d'affaires est ressorti à 143.2 ME contre127.0 ME attendus. Pour l'activité de Développement, la Construction explique les performances avec un CA de +22% ' indique Oddo.

Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris -1.06%