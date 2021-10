Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia : lance une offre photovoltaïque avec Leroy Merlin information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 18:18









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce ce soir la signature d'un accordavec Leroy Merlin portant sur le lancementd'un service clé en main d'installation de panneaux solaires photovoltaïques en toiture pour les particulierssitués en France métropolitaine. L'idée de cette offre est de pouvoir démocratiser l'accès à l'énergie solaireenpermettantauplus grand nombrede profiter d'un service simple,fiable etcompétitif, explique en substance Voltalia. 'Nous sommes très heureuxde proposer avec notre partenaire Leroy Merlindes solutions solaires qui permettent à chacundeparticiper concrètementà la transition écologique', a commenté Sébastien Clerc, directeur généraldeVoltalia.

Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris -1.18%