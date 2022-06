Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: lance un second plan d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 18:24









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la mise en oeuvre de son second plan d'actionnariat salarié, marquant 'la volonté du Groupe d'attirer et de retenir les talents qui exercent au quotidien la mission de Voltalia tout en contribuant à la création de valeur financière du Groupe'.



Le premier plan d'actionnariat salarié avait bénéficié d'une forte adhésion des collaborateurs avec une participation de 69,5%.



Le nouveau plan prend la forme d'une offre d'actions existantes réservées aux salariés du groupe Voltalia en France, au Portugal et au Brésil (qui ont participé à la première édition en 2019), ainsi qu'aux salariés de quatre nouveaux pays : Grèce, Italie, Espagne et Royaume-Uni.



Avec ce second plan, Voltalia offre de nouveau la possibilité aux salariés éligibles d'acheter des actions Voltalia SA à des conditions attractives. L'offre se fait dans le cadre du plan d'épargne Groupe Voltalia. Les actions sont ou seront acquises par Voltalia sur le marché dans le cadre d'un programme de rachat d'actions.







