Voltalia lance la construction de son plus grand projet solaire

(AOF) - Voltalia a annoncé le démarrage de la construction de SSM1&2, un projet de parc solaire de 320 mégawatts situé dans le cluster Serra Branca, situé dans l'État brésilien du Rio Grande do Norte. Celui-ci inclut 50 mégawatts supplémentaires correspondants à de nouveaux contrats de vente d'électricité à long terme remportés depuis sa dernière annonce sur le projet l'année dernière. L'installation devrait être mise en service au cours du premier semestre 2022 et deviendra le plus grand projet solaire du groupe dans le monde.

SSM1&2 est adossé à cinq contrats long-terme de vente d'électricité dont la durée moyenne atteint 16 ans.

