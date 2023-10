Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: la centrale solaire en Albanie bientôt active information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 18:06









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce que sa centrale solaire de Karavasta (Albanie), d'une puissance de 140 mégawatts, est achevée et prête à produire.



Cette centrale solaire est la plus grande d'Albanie, mais également la plus grande des Balkans occidentaux. Elle devrait produire ses premiers mégawattheures dans les semaines à venir.



La centrale pourra fournir une électricité équivalente à la consommation annuelle de 220 000 habitants, soit le double des besoins énergétiques de villes albanaises telles que Vlora ou Kamza.



En plus de répondre à ces besoins énergétiques, la centrale solaire de Karavasta jouera un rôle crucial dans la préservation de l'environnement en évitant plus de 29 165 tonnes de CO2 par an, soit environ 7% des émissions du secteur industriel albanais.





