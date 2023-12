Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: investissement dans le solaire en Zélande information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce l'acquisition d'une participation de 55% dans la centrale solaire de Mosselbanken (60 mégawatts), située dans le port industriel de Terneuzen en Zélande, la province la plus au sud-ouest des Pays-Bas.



'C'est la première fois que nous produisons de l'électricité aux Pays-Bas', souligne le directeur général Sébastien Clerc, ajoutant que le marché néerlandais des énergies renouvelables connaît une croissance rapide.



Le producteur d'électricité précise que la centrale solaire de Mosselbanken permet d'éviter 17.000 tonnes de CO2 par an, et que ses revenus bénéficient d'un contrat de vente d'électricité (PPA) de 15 ans.





