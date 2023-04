Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Voltalia: hausse de 4% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 09:20

(CercleFinance.com) - Voltalia affiche un chiffre d'affaires total de 98,9 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2023, en hausse de 4% (stable à taux de change constants), les ventes d'énergie et les services ayant contribué respectivement à hauteur de 64% et 36% du CA.



La production trimestrielle s'est élevée à 0,9 TWh contre 0,7 TWh en 2022, reflétant l'amélioration des ressources éoliennes et solaires et l'augmentation de la capacité installée en exploitation à 1.637 MW (+41%) à fin mars 2023.



Rappelant que son objectif de 2,6 GW de puissance en exploitation et en construction a été atteint fin 2022, soit avec un an d'avance, Voltalia réitère son objectif d'EBITDA normatif pour 2023 qui devrait s'établir dans la fourchette de 275 à 300 millions d'euros.