Voltalia: hausse de 39% des revenus à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 07:43

(CercleFinance.com) - Voltalia publie des revenus pour les neuf premiers mois de 2022 à 349,5 millions d'euros, en hausse de 39% (+31% à taux de change constants), dont des revenus du troisième trimestre à 135,2 millions, en croissance de 33% (+25% à taux de change constants).



Le producteur d'électricité met en avant 'une demande toujours plus forte pour le renouvelable, avec désormais plus de 2,4 gigawatts de capacité en exploitation et en construction, représentant une croissance de 31% de son parc en un an'.



Voltalia rappelle que son objectif de puissance installée en exploitation et en construction de 2,6 GW, qu'il prévoyait d'atteindre fin 2023, sera atteint fin 2022, et réitère son objectif d'un EBITDA normatif entre 275 et 300 millions d'euros en 2023.