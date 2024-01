Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voltalia: hausse de 20% du CA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 18:33









(CercleFinance.com) - Voltalia publie un chiffre d'affaires de 170 ME au titre du 4e trimestre 2023, en hausse de 20% à taux constants par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité est tirée par toutes les divisions, avec (à taux constants) +16% sur les ventes d'énergie, +37% pour les services avant éliminations, +50% pour les éliminations, +245% pour les services après éliminations.



Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires s'établit à 495,2 ME, en hausse de 6% à taux constants par rapport à 2022.



A fin d'année 2023, Voltalia a dépassé les objectifs de capacité totale (en exploitation et en construction) et de capacité en exploitation.



Initialement fixé à 2,6 GW en juin 2019, l'objectif de capacité totale avait été révisé à la hausse à 2,8GW en octobre 2023. A fin 2023 à 2,85GW, la capacité totale a été multipliée par 2,8 depuis juin 2019.



Dans ce contexte, Voltalia confirme ses ambitions pour 2027, à savoir plus de 5GW de capacité en exploitation et en construction détenue en propre et plus de 8 GW de capacité exploitée pour compte de tiers. La société cible par ailleurs un EBITDA normatifd'environ 475millions d'euros.







