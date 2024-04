Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voltalia: hausse de 13% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - Voltalia affiche un chiffre d'affaires de 111,1 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2024, en hausse de 13% (+12% à taux de change constants) dont des progressions de 20% pour les ventes d'énergie et de 2% pour les services aux clients tiers.



'Par ailleurs, nous exécutons notre plan d'investissement 2024 de 500 millions d'euros avec la poursuite des chantiers initiés en 2023 et les nouveaux projets lancés au Brésil, via Helexia, et au Royaume-Uni', souligne son directeur général Sébastien Clerc.



Voltalia confirme viser en 2024 une capacité en exploitation et construction d'environ 3,3 gigawatts, dont environ 2,5 gigawatts en exploitation, et un EBITDA d'environ 255 millions d'euros, dont environ 230 millions provenant des ventes d'énergie.





Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris +6.01%