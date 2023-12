Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: fragilisé sous 8,9E, vers un retour sur 7,85E information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 11:31









(CercleFinance.com) - Voltalia poursuit le repli amorcé sous 10E: voici le titre fragilisé sous 8,9E puisqu'il s'expose à un retour sur 7,85E, voir le plancher annuel des 7,65E du 25 octobre dernier.





