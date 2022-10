Voltalia fournira de l'électricité d'origine solaire à Richards Bay Minerals (groupe Rio Tinto)

(AOF) - Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, annonce avoir conclu un Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) avec Richards Bay Minerals (RBM), groupe international spécialisé dans l'extraction de sables minéraux, filiale de Rio Tinto, pour le plus grand site d'énergie renouvelable dédié à une entreprise cliente en Afrique du Sud. Le CPPA d'une durée de 20 ans permettra de fournir environ 300 gigawattheures d'énergie renouvelable chaque année, via un dispositif d'acheminement, aux installations de fusion et de traitement de RBM dans le KwaZulu-Natal.

Grâce à ce CPPA, RBM bénéficiera d'un accès plus fiable à long terme à l'électricité tout en réduisant ses émissions annuelles de gaz à effet de serre (portées 1 et 2) d'au moins 10 %, soit 237 000 tonnes par an, ce qui équivaut à retirer plus de 50 000 voitures de la circulation.

L'électricité sera produite par le site de Bolobedu de Voltalia, une centrale solaire de 148 mégawatts qui sera construite dans la province de Limpopo, au nord-est de l'Afrique du Sud. La centrale bénéficiera des bonnes conditions solaires de la région et de la disponibilité du réseau. Elle produira de l'électricité verte pour un volume équivalent à la consommation électrique annuelle de plus de 425 000 habitants. Voltalia assurera le développement, la construction et l'exploitation de la centrale. La production devrait commencer en 2024.

Dans le cadre de sa mission, Voltalia veillera à ce que le projet solaire de Bolobedu ait un impact positif sur l'environnement et sur les communautés environnantes en créant des opportunités d'emploi local. Une main-d'œuvre totale de plus de 700 personnes est attendue pendant la construction, avec une main-d'œuvre d'environ 50 personnes une fois que la centrale sera opérationnelle. Afin de soutenir la chaîne de valeur croissante du secteur des énergies renouvelables en Afrique du Sud, Voltalia s'efforcera également de s'approvisionner localement en biens et services.

Ce projet est le premier de notre portefeuille sud-africain de centrales solaires et éoliennes en cours de développement, dans des zones où le raccordement au réseau est possible, et qui sera prêt à aider nos clients à surmonter la crise énergétique actuelle grâce à une électricité abordable, propre et stable".