Voltalia flanche après la présentation de comptes 2022 plus dégradés que prévu

(AOF) - Producteur d'énergies renouvelables, Voltalia (-13,29% à 13,44 euros) affiche la plus forte baisse du SBF 120 après la publication de résultats 2022 décevants. Le groupe a essuyé une perte nette de 7,2 millions d'euros, contre une perte nette de 1,3 million d'euros en 2021. L'Ebit est en baisse sur un an, passant de 61,9 à 55,9 millions d'euros.

Stable par rapport à 2021 (-10% à taux de change constants), l'Ebitda consolidé s'établit à 137,4 millions d'euros, pénalisé par la déconsolidation des centrales brésiliennes VSM2 et VSM4, cédées en novembre 2021 et par la diminution des ressources éoliennes.

Le chiffre d'affaires a progressé de 31% à 469 millions d'euros. Il a augmenté de 24% à taux de change constants). Le chiffre d'affaires de l'activité des Ventes d'énergie a progressé de 18% et celui issu des Services a augmenté de 49% (après élimination des ventes internes de Services), bénéficiant de la croissance du segment Développement, Construction et Fourniture d'équipements (+52%) et du segment Exploitation-maintenance (+20%).

Toutefois, la trésorerie s'établit à 384 millions d'euros, en hausse de 32% par rapport à fin 2021. Ce niveau est à comparer à une dette financière totale de 1,313 milliards d'euros, en hausse de 25%, en lien avec la croissance des immobilisations. Les capitaux propres augmentent de 83%, une hausse qui provient principalement de l'augmentation de capital réalisée avec succès en décembre 2022.

Voltalia rappelle que son objectif 2023 de 2,6 GW de puissance en exploitation et en construction a été atteint fin 2022, avec un an d'avance.

Le constructeur et exploitant des centrales électriques a réitéré par ailleurs son objectif d'EBITDA normatif 2023 compris entre 275 à 300 millions d'euros. Il annonce que 235 millions d'euros d'EBITDA normatif 2023 ont d'ores et déjà été sécurisés par des contrats existants de vente d'énergie et de services. A horizon 2027, il vise un EBITDA normatif d'environ 475 millions d'euros.

