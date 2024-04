Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voltalia: financement participatif pour un parc éolien information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce le succès d'un financement participatif mis en place pour un parc éolien situé dans le Nord-Est de la France, avec une collecte de quatre millions d'euros à l'issue d'une campagne lancée début 2024.



D'une capacité de 23,6 mégawatts, Sud Vannier est le premier parc éolien de Voltalia en région Grand Est. Il a produit ses premiers kilowattheures en février 2023 et les tests de mise en service se sont achevés en septembre.



L'électricité produite par ce parc est vendue à Leroy Merlin à travers un contrat long-terme (Corporate PPA) d'une durée de 23 ans. C'est la première fois en France qu'un parc éolien neuf est adossé à un Corporate PPA.





