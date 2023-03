Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: fait son entrée dans le SBF 120 information fournie par Cercle Finance • 10/03/2023 à 08:10









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce aujourd'hui son entrée dans l'indice SBF 120, l'un des principaux indices de la Bourse de Paris, regroupant les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière.



Cette décision, prise par le Conseil scientifique des indices d'Euronext en date du 9 mars 2023 à la suite de la révision trimestrielle des indices Euronext Paris, sera effective à compter du 17 mars 2023 après la clôture du marché.





