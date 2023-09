Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: en chute avec un abaissement d'opinion information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 15:55









(CercleFinance.com) - Voltalia chute de 6% sous le poids d'un abaissement d'opinion chez Oddo BHF de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 20,3 à 13,2 euros, au lendemain de la publication de résultats semestriels jugés décevants.



'Le groupe doit améliorer sa capacité à délivrer des informations plus quantitatives, qui permettent une approximation la plus juste possible des atterrissages de mi et fin d'année', juge l'analyste, qui réduit ses estimations d'EBITDA et de BPA pour 2023.





Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris -6.58%