Voltalia: en chute après un abaissement d'objectif information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 10:20

(CercleFinance.com) - Voltalia dévisse de plus de 16%, le groupe ayant indiqué viser désormais un EBITDA normatif d'environ 275 millions d'euros pour 2023, et non plus entre 275 et 300 millions, intégrant notamment des impacts d'une coupure d'électricité généralisée au Brésil.



Il affiche une perte nette de 19,4 millions d'euros au titre du premier semestre 2023, creusée par rapport à celle de 4,6 millions un an auparavant, mais un EBITDA en hausse de 18% à 56 millions, soutenu par la forte croissance du parc installé.



A 198,9 millions d'euros, le chiffre d'affaires semestriel du groupe d'énergies renouvelables est resté stable en comparaison annuelle, avec une part plus grande des ventes d'énergie, en augmentation de 44% (+43% à taux de changes constants).