Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voltalia: écrêtement de la production imposé au Brésil information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 18:27









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce que l'opérateur du réseau de transmission brésilien impose actuellement un écrêtement prononcé dans certaines parties du réseau.



Cet écrêtement impacterait fortement l'EBITDA 2024 de Voltalia s'il se prolongeait au cours des prochains mois et s'il n'était pas compensé financièrement.



La société indique conduire une série d'actions pour réduire la durée de cet écrêtement et être financièrement compensé.



Pour rappel, un écrêtement consiste, pour un opérateur d'un réseau de transmission, à limiter le transport, pendant une période donnée, de tout ou partie du potentiel de production électrique d'une centrale, afin notamment de maintenir la stabilité du réseau de transmission.



Le volume d'écrêtement de la production de Voltalia dans le nord-est du réseau pourrait être élevé pendant une période qui pourrait durer plusieurs mois, notamment à cause du retard de la construction de nouvelles lignes de transmission pour renforcer le réseau dans le nord-est du pays.





Valeurs associées VOLTALIA 10,64 EUR Euronext Paris +2,50%