Voltalia: distingué dans un indice d'EthiFinance

(CercleFinance.com) - Voltalia indique être intégré pour la sixième année consécutive à l'indice boursier Gaïa, développé par EthiFinance pour distinguer les entreprises cotées sur Euronext les plus performantes en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).



En amélioration continue dans l'indice depuis sa première participation il y a six ans, il reçoit pour la première fois une médaille d'or pour sa performance ESG, avec une note de 73 sur 100 pour 2022, en progrès de six points par rapport à l'année dernière.



La filiale de notation extra-financière d'EthiFinance, Gaïa Research, évalue les entreprises sur la base de près de 140 critères répartis en quatre catégories : environnement, social, gouvernance et parties prenantes.





