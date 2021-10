Voltalia disponible chez Leroy Merlin

AOF - EN SAVOIR PLUS

A partir du 5 octobre, les clients de Leroy Merlin pourront bénéficier d'un service d'installation de panneaux solaires qui combine deux expertises : celle de Leroy Merlin, spécialiste de l'équipement de maison et réseau leader en France pour le bricolage, et celle de Voltalia, expert de l'énergie renouvelable, notamment solaire, en France comme à l'international.

(AOF) - Synergies au sein de la galaxie Mulliez : Voltalia a signé un accord avec Leroy Merlin pour le lancement d'un service clé en main d'installation de panneaux solaires photovoltaïques en toiture pour les particuliers situés en France métropolitaine. Disponible sur le site du magasin de bricolage, cette offre "démocratise l'accès à l'énergie solaire en permettant au plus grand nombre de profiter d'un service simple, fiable et compétitif", assure Voltalia.

